Batman'da Sason Halk Kütüphanesinin Temeli Atıldı

Batman'da Sason Halk Kütüphanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle ilçe merkezinde 3 bin 124 metrekare alana inşa edilecek kütüphane tamamlandığında 900 kişilik kapasiteye sahip olacak.

Törende konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kütüphanenin gençlerin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Gençlere destek olmaya öncelik verdiklerini ifade eden Nasıroğlu, "Okumaya ve öğrenmeye önem veren bir inançtan geliyoruz. Burada yapılan şey aslında sadece bin binanın yapımı değildir. Burada geleceğimiz olan gençlerimizin kitaba, kültüre ve bilgiye çabuk ulaşmasını sağlıyoruz. Gençlerin hayatına dokunacak güzel eserler inşa etmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından okunan dualarla kütüphane binasının temeli atıldı.