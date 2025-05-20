Batman'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Batman'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobilin etkisiyle şarampole devrilen araçta sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Batman-Kozluk kara yolunda 44 AB 067 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Fatma D. (36), Kavakdibi köyü mevkisinde sağ şeritte ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin kontrolsüz şerit değiştirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Fatma D. yaralandı.

Kaza anı bir yolcu otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otobüste bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fatma D, ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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