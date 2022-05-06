Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı
AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
HASANKEYF, BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğretmen Ayşe Sena Çamkuşu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kılıç köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile öğretmen Songül Arvuz, Şerafettin Elçiboğa, Esra Aydın ve Fırat Daş yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Esra Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / İbrahim Toprak - Güncel