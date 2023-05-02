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Batman'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

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Batman'da sanayi sitesindeki bir yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman'da sanayi sitesindeki bir yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayındır Mahallesi'ndeki ek sanayi sitesinde bir oto yedek parça dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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