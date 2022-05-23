Batman'da Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

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Batman'da Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
Batman'da Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Fuarda, 20 öğretmen gözetiminde çalışma yürüten 44 öğrencinin hazırladığı 20 proje yer aldı.

Okul müdürü Cengiz Acar, AA muhabirine, düzenledikleri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı projelerin önemine değindi.

Acar, öne çıkan projelere ilişkin bilgi vererek, "Ümit ediyoruz ki gelecek yıllarda daha iyi projelere imza atacağız." dedi.

Fuarda sergilenen elektrikli araç projesi hakkında da bilgi veren Acar, "Elektrikli araç projemiz TEKNOFEST seçmelerinde 41 proje arasında finale kalmaya hak kazandı. Şu anda öğrenci ve öğretmenlerimiz bu proje üzerinde çalışma yapıyorlar. Umuyorum ki elektrikli araç projesinde de iyi bir derece elde edeceğiz." diye konuştu.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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