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Batman'da Sahte Temizlik Ürünleri Operasyonu: 1.35 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Batman'da Sahte Temizlik Ürünleri Operasyonu: 1.35 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Batman'da jandarma, bir imalathane ve depoya yaptığı baskında 1 milyon 350 bin lira değerinde sahte temizlik malzemeleri ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından bir imalathane ve deposuna yapılan baskında 1 milyon 350 bin lira değerinde sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, A.Y., A.D., F.P. ve M.E.K. isimli şüphelilere ait Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir imalathane ve deposunda arama yapıldı. Aramada temizlik malzemesi üretiminde kullanılan toplamda 15 ton 275 kilo kimyasal madde, çeşitli markalara ait 846 bidonda 3 bin 500 litre sahte temizlik ürünü ile 329 sahte etiket ve hologram ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 350 bin lira olduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde işyerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı da olmadığı belirlendi. Batman Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından işyerine idari işlem uygulanırken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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