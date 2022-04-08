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Batman'da sağlıkçılardan kan bağışına destek

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman'da sağlıkçılardan kan bağışına destek

Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve sağlık personeli kan bağışında bulundu.

Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve sağlık personeli kan bağışında bulundu.

Pamukçu, ramazan ayında azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Türkiye'nin her yerinde fedakarca çalışan sağlık çalışanları adına bağışta bulunduklarını kaydeden Pamukçu, "Hayati önem taşıyan bu kampanyaya herkesi davet ediyorum." dedi.

AA / Ahmet Işık - Güncel

İl Sağlık Müdürü, Kan Bağışı, Kızılay, Batman, Güncel, Haberler

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