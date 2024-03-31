81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Batman'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi, şüpheliler yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada, Bağlar Mahallesi'ndeki Selçuklu Ortaokulu civarında şüpheli bir araç polisten kaçmaya çalıştı.

Takip sonucu durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Araçtan inip kaçmaya çalışan kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca bulundu.

Olaya ilişkin Y.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Isparta'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bolu'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BARTIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bartın'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI | Hakkari'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Hakkari Yerel Seçim sonuçları! 2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Niğde'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bitlis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 ADANA SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Adana Yerel Seçim sonuçları! 2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bingöl'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI | Tekirdağ'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları! 2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Artvin'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Nevşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor? 2024 ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ardahan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Amasya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti önde? YSK İzmir Yerel Seçim sonuçları! 2024 IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Iğdır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title