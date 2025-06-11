Batman'da Robotik ve Teknoloji Festivali Başladı

Batman'da 3 gün sürecek Robotik ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

Kentte ilk kez düzenlenen Robotik ve Teknoloji Festivali, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

112 okulun katılımıyla başlayan festivalde, 692 öğrencinin oluşturduğu 340 takım 3 gün boyunca yarışacak.

184 danışman öğretmenin görev aldığı festivalde, çizgi izleyen robotlar, mini sumo robotlar, RC model uçaklar, labirent çözen robotlar gibi 22 kategoride öğrenciler hünerlerini sergileyecek.

Batman Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜBİTAK bölge finallerinde 8 birinciliğin 7'sini Batman'ın aldığını söyledi.

Okulların festivalde projelerini sergileyeceğini kaydeden Canalp, şunları kaydetti:

"Yani okullarımız teknolojiyle iç içe ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan projeleri hayata geçiriyor. Okullarımızda çok güzel fikirler, çok güzel projeler ortaya çıkmış durumda. Batman'da teknolojinin altyapısını ve eğitim imkanlarını geliştirmeye devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de festivalin kentte büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını ifade etti.

Ciğer, öğrencilerin şenlik havasında yarışacağını aktardı.

Festivalde, dron ile havalanan açılış kurdelesi kesildi.

Festivale, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.