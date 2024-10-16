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Batman'da Raylı İş Makinesi Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

Batman'da Raylı İş Makinesi Çarpan Kadın Ağır Yaralandı
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Batman'da tren rayının üzerinden geçmeye çalışan E.B. isimli kadın, raylı iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

BATMAN'da tren rayının üzerinden karşıya geçmek isterken raylı iş makinesinin çarptığı E.B. (44) isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tren raylarının üzerinden karşıya geçmek isteyen E.B. isimli kadına, tren yolunda çalışan raylı iş makinesi çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.B., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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