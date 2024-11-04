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Batman'da Protestolara Polis Müdahalesi: 75 Gözaltı

Batman'da Protestolara Polis Müdahalesi: 75 Gözaltı
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Batman'da İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanını görevden almasının ardından gerçekleştirilen protestolara polis müdahale etti ve 75 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'DA PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ: 75 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı'nın, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alındığını ve yerine görevlendirme yapıldığını duyurmasının ardından Valilikçe getirilen eylem yasağına rağmen, belediye binası önünde toplanan kalabalığa polis, dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Uyarıya rağmen ayrılmayan ve aralarında belediyeye girmeye çalışanların da olduğu grupla polis arasında arbede çıktı. Kalabalık, tazyikli suyla dağıtılırken, 75 kişi gözaltına alındı.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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