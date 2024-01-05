Batman'da Proje Koordinasyon Merkezi Açıldı

Batman'da, Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan merkezde yerel, bölgesel ve uluslararası projeler değerlendirilecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkez sayesinde birçok alanda yeniliklerin olacağını söyledi.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bizim bir sözümüz var; 'Batman büyükşehir olacak.' Büyükşehir olmak için yaptığınız her işin de bakış açınızın da perspektifinizin de büyük olması gerekir. Bu aynı zamanda yaptığınız işlerin de projelerin de büyük olmasını gerektiriyor. Tüm kamu kurumlarına hem proje yapma hem de yapılmış olan projelerin takibi noktasında destek vereceğiz."

Açılışa, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.