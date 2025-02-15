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Batman'da Polisten Kaçan Sürücünün Araçında 8 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Polisten Kaçan Sürücünün Araçında 8 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen operasyon sırasında, dur ihtarına uymayan bir sürücünün aracında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hasankeyf yolunda "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç, polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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