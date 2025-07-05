Batman'da Polise Direnen Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da Polise Direnen Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hakkında yakalama kararı bulunan H.İ. isimli şüpheli, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Boğazına bıçak dayayıp direnmesine rağmen, bir saatlik ikna sürecinin ardından gözaltına alındı.

BATMAN'da hakkında yakalama kararı bulunan H.İ. (34), polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Girdiği apartmanda boğazına bıçak dayayıp polise direnen şüpheli, 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi Kekik Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerini gören H.İ. isimli şüpheli, 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bir apartmanın giriş katına giren şüpheli, boğazına bıçak dayayarak polise direndi. Ekiplerin destek istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşının ardından şüpheli ikna edilerek teslim oldu.

Hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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