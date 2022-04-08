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Batman'da polis haftası nedeniyle mevlit okundu

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman'da polis haftası nedeniyle mevlit okundu

Batman'da polis haftası kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

BATMAN (AA) - Batman'da polis haftası kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Gültepe Camisinde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dua edildi.

İlahilerin okunduğu programda Batman İl Müftüsü Nihat Kök şehitler için dua okudu.

Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kamu kurum temsilcileri ve ilgililerle vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Batman, Polis, dua, Güncel, Haberler

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