Batman'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis, 26 farklı nokta, 8 park, 40 umuma açık alanda huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 750 personel görev aldı. Ekipler araçlarda arama yaparken şüpheli şahısların GBT kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimler geç saatlere kadar devam etti.