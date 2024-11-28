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Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Batman'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'yı öven sosyal medya paylaşımları yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yasaklı örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüphelinin sosyal medya mecralarında terör örgütü PKK/KCK'yı övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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