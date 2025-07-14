Batman'da Piknik Tüpüne Gizlenmiş 2 Kilo 900 Gram Eroin Ele Geçirildi

Batman'da Piknik Tüpüne Gizlenmiş 2 Kilo 900 Gram Eroin Ele Geçirildi
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Batman'da yapılan uygulama sırasında durdurulan kamyonda, piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan mutfak ve piknik tüpü taşıyan kamyonda arama yapıldı.

Narkotik köpek ile gerçekleştirilen aramada piknik tüpü içerisine gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan kamyon şoförü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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