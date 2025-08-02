Batman'da Pikap ile TIR Arasında Kaza: 1 Yaralı

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Batman'ın Hasankeyf tünelinde pikabın tuğla yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da, Hasankeyf tünelinde pikabın tuğla yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise tünel içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hasankeyf ilçesi Üçyol Köyü mevkiinde bulunan Hasankeyf Tüneli'nde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 01 ANM 118 plakalı pikap, seyir halindeyken önünde ilerleyen K.Ç.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen tuğla yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada T.A. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ş.A., ilk müdahalenin ardından Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ş.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı tünel içi güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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