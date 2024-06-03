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Batman'da parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan iki kişi kurtarıldı

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Batman'da parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. M.E.D. (23) ve M.A. (6)'nın yakınları, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından yüzük ve metal halka kesilerek iki kişinin sıkışan parmakları kurtarıldı.

Batman'da parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Parmağı yüzüğe sıkışan M.E.D. (23) ve parmağı metal halkaya sıkışan M.A'nın (6) yakınları Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince yüzük ve metal halka kesilerek iki kişinin sıkışan parmakları kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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