Batman'da parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan iki kişi kurtarıldı

Batman'da parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Parmağı yüzüğe sıkışan M.E.D. (23) ve parmağı metal halkaya sıkışan M.A'nın (6) yakınları Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince yüzük ve metal halka kesilerek iki kişinin sıkışan parmakları kurtarıldı.