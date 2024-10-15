Üye Girişi
Haberler

Batman'da Park Halindeki Otomobil Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Park Halindeki Otomobil Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da park halindeki bir otomobili iterek çalıştıran 3 hırsız, güvenlik kameralarından tespit edildi. Olayla bağlantılı 1 kişiyle birlikte toplam 4 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da, park halindeki otomobili iterek çalıştırıp, çalan 3 şüpheli ile olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında GAP Mahallesi'nde meydana geldi. 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bölgedeki birçok iş yerinden kamera görüntüleri alındı. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin otomobili ittikleri ve daha sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları belirlendi.

Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ve onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler D.Y., M.M.Y., A.A. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Batman Olay Suç

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi
Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin Tayvan savaşı mı çıkıyor? Marakeş nerede, hangi ülkede? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim? BUSKİ Bursa su kesintisi! 15-16 Ekim Nilüfer, Osmangazi, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ekim Etimesgut, Çubuk, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gizli Bahçe konusu ne, neyi anlatıyor? Gizli Bahçe yaşanmış hikaye mi, kitaptan uyarlama mı, yabancı diziden uyarlama mı? Adana ASKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Yüreğir, Kozan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.