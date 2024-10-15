Batman'da Park Halindeki Otomobil Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

BATMAN'da, park halindeki otomobili iterek çalıştırıp, çalan 3 şüpheli ile olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında GAP Mahallesi'nde meydana geldi. 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bölgedeki birçok iş yerinden kamera görüntüleri alındı. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin otomobili ittikleri ve daha sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları belirlendi.

Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ve onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler D.Y., M.M.Y., A.A. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,