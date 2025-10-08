Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

BATMAN'da park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 1514'üncü sokakta bulunan park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,