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Batman'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

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Batman'da Gültepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde park halinde bulunan minibüs, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

BATMAN'da alev alan park halindeki minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Minibüs, kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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