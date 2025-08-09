Batman'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Batman'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Batman'ın Akyürek Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 HB 507 plakalı otomobil, park halindeki 72 AS 804 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

