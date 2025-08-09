Batman'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Batman'da Akyürek Mahallesi'nde bir otomobil, park halindeki kamyonete çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'da, park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 HB 507 plakalı otomobil, park halindeki 72 AS 804 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
