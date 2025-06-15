Batman'da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Batman'da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı; birinin durumu kritik.

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zekeriya E. (21) idaresindeki 72 ABZ 285 plakalı traktör ile Osman U. (32) yönetimindeki 34 FMP 287 plakalı panelvan, Uzunyazı köyü Seymenler mezrası mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Zekeriya E. ile traktördeki Celal E. (15) ve Yahya E. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahya E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi

Süper Lig'e geri dönüyor ancak bu kez Fenerbahçe'ye değil
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.