Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki C.D, bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü M.E.A. gözaltına alındı.
Kösetarla köyü mevkisinde M.E.A. (30) idaresindeki 21 AHV 484 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan C.D'ye (44) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, C.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
C.D'nin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.E.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel