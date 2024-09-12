Batman'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ömer K. (80), ağır yaralandı. Kadın sürücü Z.G. ise gözaltına alındı.

Kaza, öğleden sonra Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Karataş'a, Z.G. adlı kadın sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ömer K., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer K.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Z.G. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.