BATMAN'DA OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU
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BATMAN'da 60 yaşındaki Nurettin Orhan, otomobilinde ölü olarak bulundu.
BATMAN'da 60 yaşındaki Nurettin Orhan, otomobilinde ölü olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde duran 72 AP 855 plakalı otomobilin içindeki Nurettin Orhan'ın hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Orhan'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel