Batman'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Batman'dan Diyarbakır istikametine seyreden bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Batman'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batman'dan Diyarbakır istikametine seyreden F.O. yönetimindeki 31 ABD 389 plakalı otomobilin motorundan duman çıkmaya başladı.
Sinan Jandarma Karakolu kontrol noktasında otomobili durduran sürücü durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.