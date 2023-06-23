Batman'da otomobil tıra ortadan çarptı: 5 yaralı

Batman'da otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ikiz 5 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi buradan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar, kaza sırasında buradan geçen TÜPRAŞ'a ait ambulans ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansları ile Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Batman Diyarbakır Karayolu yaklaşık bir saat boyunca kapalı kaldı. Ulaşım kısa süreliğine yolun altındaki arazilerden sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.