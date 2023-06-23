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Batman'da otomobil tıra ortadan çarptı: 5 yaralı

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Batman'da otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ikiz 5 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi buradan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar, kaza sırasında buradan geçen TÜPRAŞ'a ait ambulans ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansları ile Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Batman Diyarbakır Karayolu yaklaşık bir saat boyunca kapalı kaldı. Ulaşım kısa süreliğine yolun altındaki arazilerden sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da otomobil tıra ortadan çarptı: 5 yaralı

BATMAN - Batman'da otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ikiz 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan 31 ACD 984 plakalı otomobil sürücüsü Şadi Demir, Batman-Siirt Çevreyolu üzerinde önünde aniden sağa dönmek isteyen sürücüsü öğrenilemeyen 72 ABK 324 plakalı tıra ortadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Şadi Demir, eşi Ceylan Demir ile ikisi ikiz çocukları olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazaya ilk müdahaleyi buradan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar, kaza sırasında buradan geçen TÜPRAŞ'a ait ambulans ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansları ile Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Batman Diyarbakır Karayolu yaklaşık bir saat boyunca kapalı kaldı. Ulaşım kısa süreliğine yolun altındaki arazilerden sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Güncel

Diyarbakır Batman Güncel Haberler

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