Batman'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Batman'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü T.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Batman'da otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
T.B'nin kullandığı 43 NY 312 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü T.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel