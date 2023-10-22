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Batman'da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 4 kişiye çarptı

Batman'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.