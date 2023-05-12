BATMAN'DA OTOMOBİL ŞANTİYE GİRİŞİNDEKİ KULÜBEYE ÇARPTI 2 YARALI

BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir şantiyenin güvenlik kulübesine çarptığı kazada sürücü ve bekçi yaralandı.

BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir şantiyenin güvenlik kulübesine çarptığı kazada sürücü ve bekçi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Batman-Siirt karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak bir şantiyenin güvenlik kulübesine çarparak durdu. Kazada sürücü ile bekçi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)