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Batman'da otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı

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Batman'da bir otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı. Kazada yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı ve durumları hakkında bilgi verildi. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü ve polislerin mesai arkadaşları da hastaneye geldi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Batman'da otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi' Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil bir olaya giden yunus polislerinin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen motosikletteki polis memurları İsmet Baran ve Aydın Dolu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve polislerin mesai arkadaşları hastaneye geldi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Güncel Haberler

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