Batman'da otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı

Batman'da bir otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı. Kazada yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı ve durumları hakkında bilgi verildi. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü ve polislerin mesai arkadaşları da hastaneye geldi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.