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Batman'da Otomobil Hırsızlığı: 3 Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Batman'da Otomobil Hırsızlığı: 3 Şüpheli Güvenlik Kamerasında
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Batman'da park halindeki bir otomobili çalan 3 kişi, hırsızlık anını güvenlik kamerasına yansıttı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BATMAN'da 3 şüpheli, park halindeki otomobili iterek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GAP Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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