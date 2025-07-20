Batman'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen kazada, İbrahim T.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İbrahim T'nin kullandığı 72 BD 872 plakalı otomobil, Batman- Kozluk karayolunun Doluca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak

Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Muhabirin zor anları! Gördüğü vahşet karşısında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.