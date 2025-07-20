Batman'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen kazada, İbrahim T.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İbrahim T'nin kullandığı 72 BD 872 plakalı otomobil, Batman- Kozluk karayolunun Doluca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel