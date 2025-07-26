Batman'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. (27) idaresindeki 59 PA 627 plakalı otomobil Kılıç köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan F. İ. (52) ile S.S. (19) da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.