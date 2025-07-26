Batman'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

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Batman'da bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. (27) idaresindeki 59 PA 627 plakalı otomobil Kılıç köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan F. İ. (52) ile S.S. (19) da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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