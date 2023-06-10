Batman'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi hafif yaralandı
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Batman'da otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
Batman'da otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, V.G. yönetimindeki 72 BA 561 plakalı Batman Belediyesine ait otobüs, Tilmerç Mahallesi'nde 72 S 0322 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan hafif yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel