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Batman'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi hafif yaralandı

Batman'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi hafif yaralandı

Güncel Haberler

Batman'da otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Batman'da otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.G. yönetimindeki 72 BA 561 plakalı Batman Belediyesine ait otobüs, Tilmerç Mahallesi'nde 72 S 0322 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan hafif yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Güncel Haberler

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