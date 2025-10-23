Batman'da Otobüs Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Çocuk
Batman'da, yaya geçidine aniden fırlayan bir çocuk, otobüs şoförünün dikkati sayesinde kazadan kurtuldu. Olay, otobüsün iç kamerasına yansıdı.
Olay, geçen günlerde Turgut Özal Bulvarı'ndaki yaya geçidi üzerinde meydana geldi. Şehir içi taşımacılığı yapan belediye otobüsü seyir halindeyken yaya geçidine yaklaştığı anda bir çocuk aniden yola fırladı. Şoförün ani freni sayesinde çocuk otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar otobüs içi kamerasına anbean yansıdı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel