Batman'da Otelden Büyük Miktarda Eroin Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekiplerinin operasyonunda, otel odasında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bir otelde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalardaki yapılan aramalarda 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.