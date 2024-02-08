Batman'da operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı
Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 60 paket sigara, 670 elektronik sigara, 53 cep telefonu, 30 bin 240 litre katkılı ve kaçak akaryakıt, 2 bin 475 paket sigara sarma kağıdı, 500 puro, 483 güneş kremi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.