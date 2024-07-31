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Batman'da Ölümlü Yollara Dur Eylemi

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin ölmesi üzerine sivil toplum kuruluşları yolu trafiğe kapatarak 'Ölümlü yollara dur' eylemi gerçekleştirdi. BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, yolun altyapısının yapılması ve aydınlatmanın sağlanması gerektiğini belirtti.

BATMAN'da, Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu yolu trafiğe kapatarak, 'Ölümlü yollara dur' eylemi yaptı.

Batman- Beşiri karayolu organize sanayi bölgesi mevkisinde, 28 Temmuz gecesi Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48) ve oğlu Sefa Oğuz (12) ile İlyas Oğuz (40) ve oğlu Demir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası ve annesi ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Hastanedeki 2 yaralının tedavisi sürerken, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ARTIK CANLARIMIZI BU YOLLARDA YİTİRMEK İSTEMİYORUZ'

BATSO öncülüğünde kazanın yaşandığı yolda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak basın açıklaması düzenledi. Toplanan kalabalık, ellerinde 'OSB yolunda ölmek istemiyoruz', 'Biz buradayız, yetkililer nerede', 'Ölümlü yollara dur' yazılı pankart ve döviz taşıdı, 'Ölümlü yollara son' yazılı siyah tişörtler giydi. Grup adına basın açıklamasını okuyan BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, yolun takipçisi olacaklarını belirterek, "Hafta içerisinde biliyorsunuz ki burada 4 canımızı kaybettik ve daha önce de bir sürü canlarımızı burada kaybettik. 'Ölüm yolu' adıyla adlandırılan, Batman Organize Sanayi Bölgesi yolunun mutlak suretle altyapısının yapılması, aydınlatmanın yapılması gerektiğini biz daha önce defalarca söyledik. Türkiye'de şehir giriş- çıkışlarının tek yön olduğu nadir illerden bir tanesi, maalesef Batman kalmıştır. Biz bunları yerelde yetkililerimizle defalarca konuştuk. Yetkililerimizin bir sürü girişimleri oldu ama maalesef bugüne kadar istediğimiz bir sonuca ulaşamadık. Artık biz canlarımızı bu yollarda yitirmek istemiyoruz. Bugün bu yolda biz kendi derdimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza ve gerekli yetkililere ulaştırmak adına burada toplanmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu yolun yapılana kadar takipçisi olacağımızı ve yol yapılmazsa eğer bütün sivil toplum kuruluşları da alıp, Ankara'ya Ulaştırma Bakanlığı'na gidip, orada eylem yapacağıma, bütün Batman adına burada söz veriyorum. ya bu yollar olacak ya da biz bundan sonra evlerimizde oturmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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