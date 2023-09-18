Batman'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlendi. Denetimlerde 527 personel görev aldı ve 430 kişinin sorgusu yapıldı. Ayrıca 135 okul ve çevresi, 35 internet ve oyun salonu, 10 metruk bina, 79 park ve bahçe kontrol edildi. 89 okul servisi denetlenirken, 9 servise cezai işlem uygulandı ve 1 kişi dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.