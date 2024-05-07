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Batman'da öğretmeni darbettikleri iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, ilçedeki bir ortaokulda yaşandı. Okula geç kalan öğrenciye uyarıda bulunan okul müdürü ile tartışan baba ve oğlu, beden eğitim öğretmenini darbetti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçedeki bir ortaokulda okuyan A.B'ye (13) okula geç kaldığı için okul müdürü tarafından uyarıda bulunuldu.

Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine, baba M.B. (54) ve oğlu Y.B. (27) süpürge sapıyla okula gelerek okul müdürü ile tartıştı.

Öğretmenlerin araya girmesi üzerine baba ve oğlu okulun beden eğitim öğretmeni İ.Y'yi darbetti.

Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.

Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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