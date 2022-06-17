Batman'da öğrencilerin karne sevinci

Batman'da okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören 170 bin öğrenci karne aldı.

Pazaryeri Mahallesi Vakıfbank İlkokulunda karne dağıtım törenine, Vali Vekili İbrahim Güneş, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Şube Müdürü Şirin Temiz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende, öğrencilere karne verildi, kitap hediye edildi.

Kurtaran, törende, 170 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tamamladıklarını söyledi.

Bu yılın en önemli özelliğinin iki yıl aradan sonra tekrar öğrencilerle yüz yüze eğitime başlamak olduğunu belirten Kurtaran, "Bu yılı kapatmadan, okullarımıza ara vermeden eğitim öğretimimizi sürdürdük." dedi.