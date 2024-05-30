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Batman'da öğrencilerin Filistin konulu resim sergisi açıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde Yanıkkaya İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin konulu resimlerin sergisi açıldı. Sergiyi gezen Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, öğrencilerin Filistin'de yaşanan katliamı anlatmak istediğini belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin konulu resimler sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen, Yanıkkaya İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerden oluşan serginin açılışını Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör yaptı.

Sergiyi gezen ve resimleri inceleyen Güngör, Gazze'de büyük bir katliam ve soykırım yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin yaptığı resimlerle Filistin'de yaşanan katliamı anlatmak istediğini dile getiren Güngör, "Öğrenciler çok güzel bir sergi hazırladılar. Bizler de onlara destek olmak için buradayız. Gerçekte çok anlamlı eserleri hep birlikte gördük. İnşallah burada sergilenen eserler insanlık adına bir umut olur, Filistin'de yaşanan soykırım son bulur." dedi.

Kaymakam Güngör, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Serginin 2 gün ziyarete açık olacağı belirtildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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