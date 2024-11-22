Batman'da Öğrencilere Aşçılık Deneyimi

Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler, Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda aşçılık deneyimi yaşadı.

Hasankeyf ilçesinin Akalin köyündeki Akalin İlkokulunda okuyan 17 öğrenci Batman Üniversitesinin daveti üzerine Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda misafir edildi.

Burada Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Pastacılık ve Ekmekçilik Programında görevli öğretim görevlileri ile mutfağa geçen öğrenciler birlikte krep hazırladı.

Öğrencilere daha sonra Hasankeyf Uygulama Otelinin lokantasında yemek ikramında bulunuldu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, gazetecilere, Akalin İlkokulunda okuyan 17 öğrenciyi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilere farklı bir gün yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eder Demir, "17 evladımızı misafir ettik. Kabuğuna çekilmiş üniversite değiliz. Üniversitemizin imkanlarını ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin de istifadesine sunuyoruz. Bugün burada öğrencilerimizin yüzündeki ışıltıyı görmek bize ayrıca mutluluk veriyor." dedi.

Akalin İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatih Aygün de Batman Üniversitesinin davetiyle Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'na geldiklerini ve öğrencilerle birlikte farklı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin yemek yapma deneyimi yaşadığını ifade eden Aygün, "Çocuklar krep yaptılar, çok heyecanlandılar. Sonra kendi yaptıkları krepleri tattılar. Üniversitemizin lokantasında Rektörümüz ve Hasankeyf Kaymakamının katılımıyla yemek yedik. Çocuklar için çok farklı bir gün oldu. İlk defa böyle bir deneyim yaşadılar. Onlara böyle bir gün yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Alp de arkadaşlarıyla eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.