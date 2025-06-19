Batman'da Öğrenciler Yaşam Becerileri Atölyesi ile Yiyecek Hazırlamayı Öğreniyor

Batman'da Öğrenciler Yaşam Becerileri Atölyesi ile Yiyecek Hazırlamayı Öğreniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrenciler, el becerilerini geliştiren 'Yaşam Becerileri Atölyesi'nde evlerinden getirdikleri malzemelerle kek, kurabiye ve içecekler hazırlayarak eğlenceli vakit geçiriyorlar. Öğretmenler eşliğinde sağlıklı beslenme konularına da değiniliyor.

Batman'da ilkokul öğrencileri, el becerilerinin gelişmesi için evlerinden getirdikleri malzemelerle ve öğretmenlerinin yardımıyla kek, kurabiye ve çeşitli yiyecekler ile içecekler hazırlıyor.

Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, okul bünyesinde oluşturulan "Yaşam Becerileri Atölyesi"nde öğretmenleri eşliğinde evden getirdikleri malzemelerle kek, kurabiye ve çeşitli yiyecekler hazırlıyor.

Çalışmalarıyla el becerilerini geliştiren öğrenciler pişirdikleri yiyecekleri de burada yemenin tadına varıyor.

Atölyede aldıkları eğitimle eğlenceli vakit geçiren çocuklar, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğreniyor.

Sınıf öğretmeni Ece Akboğa, AA muhabirine, atölyenin öğrencileri öğrenme süreçlerine aktif olarak katmak amacıyla oluşturulduğunu belirtti.

Eğitimlerde sağlıksız beslenme ve yeme bozukluklarına dikkat çektiklerini ifade eden Akboğa, bu sürece velileri de kattıklarını söyledi.

"Çocukların ince motor kaslarının gelişmesine yardımcı oluyoruz"

Çocukların eğitimlerde öğrendikleri tarifleri evde aileleriyle uygulayabildiklerini aktaran Akboğa, şöyle konuştu:

"Bu şekilde çocukların ince motor kaslarının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Yaparak, yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Öğrenciler sürecin içerisinde hem öğreniyorlar hem yaşıyorlar hem de eğleniyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizi aktif hale getirmeye çalışıyoruz. En önemlisi de çocuklarımız ortaya bir ürün koydukları zaman ürünleriyle gurur duyuyor ve özgüven kazanmış oluyorlar."

Akboğa, eğitimlerde yemek yeme adabı üzerinde de durduklarını, çocuklara bu alışkanlığı da kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Proje fikrinin Okul Müdürü Salih İnançlı'ya ait olduğunu belirten Akboğa, İnançlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

3. sınıf öğrencisi Eylül Kır da atölye çalışmalarının kendisi için eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Kır, "Burada kek, kurabiye, limonata, börek, kış çayı ve yoğurt yaptık. Hem çok şey öğrendik hem de çok eğlendik. Bu fırsatı bize sundukları için öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Betül Arjin Vural ise öğretmenleri sayesinde atölyede arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı seneye forma giyecek! İşte nedeni
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.