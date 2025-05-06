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Batman'da Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Sürüleri Görüldü

Batman'da Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Sürüleri Görüldü
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Helkıs Dağı eteklerinde, nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender sürüsü keşfedildi. Doğasever Şakir Çiftçi, mağaralardaki kaynak suyunda gördüğü bu ilginç canlıları fotoğrafladı ve nesli tehlikede olan hayvanlar hakkında bilgi edindi.

Batman'da nesli tehdit altındaki 'sarı benekli semender' sürüsü görüldü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 'Anadolu semenderi' olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altındaki sarı benekli semender sürüsü görüldü.

Sason ilçesi Helkıs Dağı eteklerinde bulunan bir mağara içerisindeki kaynak suyu içerisinde görülen semender sürüsü, adeta görsel şölen oluşturdu.

Doğada yürüyüş yaptığı sırada su içmek için eğildiği kaynak suyunda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören doğasever Şakir Çiftçi, girdiği mağarada bulunan sudan içmek istediği sırada farklı bir hayvan olduğunu fark etti.

Fotoğrafını çektiği hayvanı internetten sorgulayan Çiftçi, bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrendi.

İlk defa birçok semenderi bir arada gördüğünü belirten Çiftçi, "Daha önce de bu hayvana denk gelmiştim ama çok önemsememiştim. Bu kez çok sayıda sarı benekli kertenkeleye benzeyen sarı beneklileri bir arada görünce merak edip araştırdım ki nesli tükenme tehdidi altında olan Anadolu Semenderi olduğunu öğrendim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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